Фестиваль чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО Липецкой области» пройдет 16 ноября в спорткомплексе «GREEN HILL Липецк». Стать участниками фестиваля может любой желающий старше 10 лет. Для этого нужно иметь медицинский допуск и уникальный идентификационный номер (УИН) официального портала комплекса ГТО. Подать заявку можно до 12 ноября (включительно), отсканировав QR-код (смотрите в иллюстрациях). Также ссылки га регистрацию есть на официальном сайте регионального управления физкультуры и спорта.

Программа фестиваля состоит из девяти блоков. Командные соревнования для муниципальных центров тестирования пройдут под названием Гонка «РАЙОН ГТО». Соревнования для семей (1 ребёнок и 2 взрослых) будут называться Гонка «МЫ ВМЕСТЕ». Командные соревнования для государственных гражданских служащих Липецкой области – Гонка «ГОССТАРТ», для активных и спортивных единомышленников – Гонка «МИКСТ», для представителей территориальных органов министерств и ведомств РФ – Гонка «СИЛ». С программой состязаний можно ознакомиться здесь.

Личные первенства пройдут в следующих категориях: для активных юношей и девушек от 14 до 17 лет – Гонка «ЮНИОР», для всех любителей спорта – Гонка «АКТИВ», для тренеров, спортсменов функционального тренинга и всех, для которых спорт – норма жизни, – Гонка «ПРОФИ». Список упражнений доступен по ссылке. Также будут соревнования «ИДУ НА РЕКОРД».

«За последние пять лет мы в 2,5 раза увеличили расходы на развитие спорта в регионе. Построили новые ФОКи, Дворец борьбы, ледовую арену, футбольные поля, спортплощадки, обновили школьные стадионы. Продолжаем создавать условия для занятий спортом представителям всех поколений. Несомненно, проведение массовых спортивных мероприятий повышает интерес среди жителей к систематическим занятиям физической активностью», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.