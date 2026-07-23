Продолжается регистрация в проект «Флагманы образования» для участников из Липецкой области. На сегодняшний день заявочная кампания шестого сезона, организованного Президентской платформой «Россия – страна возможностей», вышла на промежуточный этап: свои заявки подали уже более 50 000 человек из всех регионов России и 34 стран мира, при этом от Липецкой области поступило 522 заявки.

В этом году организаторы значительно расширили форматы участия, ключевым нововведением стал запуск командного конкурса. Теперь участники смогут проявить себя не только индивидуально, но и в составе команд, занимаясь разработкой и реализацией воспитательных событий в образовательных организациях. Кроме того, для конкурсантов открыты новые направления и обновлены цифровые сервисы проекта, а присоединиться к нему могут школьники от 14 лет, студенты, педагоги, а также управленцы в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Шестой сезон предлагает участникам выбрать один из трех треков в зависимости от их профессиональных интересов. Командный конкурс «Флагманы образования» ждет коллективы образовательных организаций, готовых внедрять воспитательные практики (регистрация открыта до 1 августа). Направление «СпортТрек» ориентировано на тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, работающих с детьми и молодежью через спорт (регистрация до 5 сентября). Индивидуальный трек «Учить и учиться» предназначен для школьников, студентов и педагогов, стремящихся к развитию в образовательной сфере (регистрация до 7 сентября). Все направления сезона объединены общей ключевой задачей — развитием единого воспитательного пространства и формированием ценностных ориентиров у подрастающего поколения.

Руководитель проекта «Флагманы образования» Артем Миронов отметил высокий интерес к проекту, подчеркнув, что в 2026 году он открывает для участников новые перспективы роста и самореализации благодаря возможности выбора как командного, так и индивидуального формата. Он также добавил, что со всей страны подано уже более 50 тысяч заявок, и особенно отрадно, что многие приходят по рекомендациям коллег и знакомых, которые уже были частью проекта, что подтверждает его статус точки притяжения для профессионалов в сфере образования.

На протяжении года участникам проекта «Флагманы образования» будут доступны обновленные цифровые сервисы, включая каталог возможностей, образовательный курс «Сферум в МАХ» и библиотеку контента. В этом сезоне в программу добавлены просветительские курсы прошлых лет: курс «Культура» поможет понять взаимосвязь искусства, образования, воспитания и развития личности, а курс «Государство» расскажет об организации ключевых управленческих процессов в стране. Чтобы выбрать направление и подать заявку, необходимо перейти на официальный сайт flagmany.rsv.ru.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» традиционно направлен на выявление мотивированных команд и лидеров среди педагогов, управленцев и студентов, способствуя их профессиональному развитию через конкурсные треки, дополнительные мероприятия и сервисы. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).