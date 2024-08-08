Продолжается капитальный ремонт Студёновского моста в Липецке. Подрядчик разобрал конструкции трёх полос переправы. После того, как ресурсоснабжающие организации завершат вынос сетей, рабочие приступят к монтажу опор. Устройство водоотведения моста начнётся с прокола грунта в ближайшие дни, сообщили в областном управлении дорог и транспорта.

Студёновский мост был построен в 1956 году. Этот капитальный ремонт – первый за все 68 лет эксплуатации переправы. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» и завершатся в 2025 году. «Обновление переправ критически важно для поддержания дорожной инфраструктуры региона в безопасном и функциональном состоянии. До конца года мы отремонтируем 14 мостов, завершим строительство Восточного обхода Липецка», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.