Продолжается строительство Восточного обхода промзоны Липецка. Что сделано на сегодня?

Продолжается строительство 2-й очереди Восточного обхода промышленной зоны Липецка – замыкающего участка Липецкой кольцевой автодороги, который соединит автодорогу Липецк-Грязи с трассой Орел-Тамбов. Это улучшит межрегиональные транспортные связи, сделав более удобным выход на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».

Первый этап строительства – участок автодороги Сселки–Грязи от Р-119 до поворота на Ярлуково. Протяжённость объекта – 2,892 км, в него входят две двухуровневые развязки: клеверного типа на пересечении с трассой Орёл-Тамбов и «петля» в месте пересечения с дорогой на Ярлуково.









Развязки предполагают строительство двух путепроводов длиной 72,38 м и 59,78 м. Меньший уже возведен, на нем ведется гидроизоляция, после чего останется только уложить дорожную одежду. На большой развязке сейчас идет монтаж пролётных балок. Всего их нужно уложить 36 штук, длиной от 18 до 28 метров и массой до 45 тонн. Для этих работ из Москвы прибыл мощный 250-тонный автокран. Строительство 1 этапа финансируется за счет государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Стоимость контракта составила 1,020 млрд рублей.

Второй этап строительства – 5 км новой дороги от развязки над ярлуковской дорогой через поля до Матырского водохранилища, где между селами Ярлуково и Каменное в следующем году начнется возведение моста. На этом участке сейчас укладывают 3–й слой асфальтобетонного покрытия (щебёночно-мастичный). Температура смеси – около 150 градусов, кроме того, она содержит специальные добавки, позволяющие вести работы при температуре до -10 градусов.

3-й этап строительства – это мост через водохранилище протяжённостью 365 метров и последний участок обхода длиной 4,2 км с транспортной развязкой на пересечении с дорогой Липецк – Грязи – Песковатка. Его начнут в будущем году.

Завершение работ запланировано на ноябрь 2024 года. 2-й и 3-й этапы будут профинансированы за счёт средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сумма контракта – около 1,9 млрд рублей.