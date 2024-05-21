В Лебедяни продолжается второй этап благоустройства Базарной площади. В этом году работы идут на участке, который примыкает к улице Мира. На территории в три тысячи квадратных метров уложат новую плитку, смонтируют освещение и камеры видеонаблюдения, а также установят лавочки и урны. Высадят сирень, липу и многолетние цветы.

В итоге эта часть общественного пространства станет идентична участку, который благоустроили в прошлом году – со стороны торговых рядов. Благоустройство первого и второго этапов проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Лебедянцы два года подряд выбирали эту территорию в ходе всероссийского голосования за благоустройство.

«Активность и неравнодушие жителей в голосовании по объектам благоустройства радует. Мнение людей – основа нашей работы. А национальные проекты помогают воплотить в жизнь самые разные идеи и предложения, сделать красивее и комфортнее города нашего региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.