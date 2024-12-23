Производство молока в сельхозорганизациях Липецкой области с января по ноябрь 2024 года увеличилось на 4,8% и составило 240,7 тысячи тонн. Этому способствовал как рост поголовья – за 11 месяцев оно увеличилось на 5,8%, так и рост продуктивности дойного стада. На 1 декабря 2024 года от одной коровы в среднем получено 8880 килограммов. В прошлом году на аналогичную дату этот показатель составил 8535 килограммов. В передовых хозяйствах региона надой молока в расчете на одну корову за 11 месяцев превысил 10 тысяч килограммов.

Суммарно в хозяйствах всех категорий получено 298,1 тысячи тонн молока. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. «Молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства Липецкой области. Благодаря комплексной поддержке со стороны государства она демонстрирует хорошие результаты», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.