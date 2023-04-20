Валовой надой молока и продуктивность дойного стада в сельхозорганизациях Липецкой области за первые три месяца 2023 года увеличились почти на 4%. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, молочным животноводством занимаются более 60 сельхозпредприятий, КФХ и производственных кооперативов.

«Продолжить положительную динамику в агропромышленном комплексе позволяет рост государственной поддержки и ее эффективности. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства Липецкой области. Ежегодно на строительство и модернизацию молочных ферм, поддержку производителей молока, развитие племенных хозяйств выделяются существенные суммы из федерального и областного бюджетов. Так, в нынешнем году на поддержку КРС предусмотрено свыше 400 млн рублей. Более 90% от этой суммы уже поступило на счета предприятий. Кроме того, в регионе планируются к отбору в Минсельхозе России пять инвестпроектов по созданию или модернизации животноводческих комплексов молочного направления. При положительном решении сумма субсидий по ним составит почти 630 млн рублей.

Благодаря всесторонней господдержке производственные показатели в отрасли растут. В первом квартале 2023 года в сельхозорганизациях, занимающихся производством молока, валовой надой составил 61,2 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем на аналогичную дату годом ранее. Поголовье КРС увеличилось на 3,1%. Надой молока в расчете на одну корову достиг 2194 кг. Это на 81 кг больше, чем за три месяца прошлого года. В хозяйствах всех категорий за январь-март 2023-го было получено более 72 тыс. тонн.

«Государственная поддержка, оказываемая по разным направлениям, дает свои результаты, – отметил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – В прошлом году мы открыли крупный молочный комплекс почти на 2000 голов в Задонском районе. В текущем планируется открытие молочного комплекса в Лев-Толстовском районе на 1200 голов и комплекса по выращиванию нетелей в Задонском районе на 3,5 тысячи мест. Также в Тербунском районе ведется строительство нового комплекса».