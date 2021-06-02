Селекционные достижения и современные технологии, в том числе цифровые, позволили увеличить в Липецкой области продуктивность дойного стада, которая в 2020 году в крупных и средних предприятиях составила 7858 кг (102%). Молочным животноводством в регионе занимаются более 60 сельхозпредприятий, К(Ф)Х и производственных кооперативов. Около 90% поголовья содержится на современных молочных комплексах, оборудованных доильными залами, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. «АПК региона позволяет практически полностью удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Регион входит в число лучших в стране по среднему надою молока от одной коровы. На 1 июня он составил 23,9 кг. Это на 0,8 кг больше, чем на аналогичную дату годом ранее. Лучшие суточные надои молока от одной коровы получают в Добровском (30,1 кг), Долгоруковском (29 кг) и Задонском (28,8 кг) районах. В передовых хозяйствах региона суточные надои молока от одной коровы превышают 30 кг.

Применение системы «Умная ферма» позволяет отслеживать и контролировать микроклимат в помещении, процессы кормления, доения, воспроизводства стада, зоотехническое и ветеринарное обслуживание. Передовые хозяйства региона закупают и разводят высокопродуктивный КРС голштинской породы. С целью повышения квалификации кадров молочного скотоводства на территории региона организованы два учебных центра – «Школа действия» и Молочная бизнес академия.

«Животноводство, особенно молочное, является важнейшей составляющей агропромышленного комплекса региона, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – За счет реализации инвестиционных проектов, оказания государственной поддержки в хозяйствах области созданы высокотехнологичные производства, применяются самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения».