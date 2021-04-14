По данным Минсельхоза России, на 12 апреля текущего года средний надой молока от одной коровы за сутки в стране составил 18,31 кг, что на 0,88 кг больше, чем годом ранее. Липецкая область входит в число лидеров среди регионов по данному показателю. Средний надой молока от одной коровы за сутки в области составил 23,3 килограмма. Это на 0,9 кг больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Лучшие суточные надои молока от одной коровы в регионе получают в Задонском районе. Там этот показатель составил 33,8 кг. Также в числе лидеров Долгоруковский (30,2 кг) и Добровский (30,1 кг) районы.

«Животноводство, особенно молочное, – важнейшая составляющая агропромышленного комплекса региона, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – За счёт реализации инвестиционных проектов, оказания государственной поддержки в хозяйствах области созданы высокотехнологичные производства, применяются самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения».