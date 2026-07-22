Продукции животноводства стало больше в Липецкой области

В Липецкой области продолжается уверенный рост производства продукции животноводства. По данным регионального минсельхоза, в первом полугодии 2026 года хозяйства всех категорий продемонстрировали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Суммарный объём производства скота и птицы в живом весе достиг 215,1 тысячи тонн, что на 8,4% превышает показатели января–июня 2025 года. Молочная отрасль также показывает высокие результаты: валовый надой молока составил 177,5 тысячи тонн (+4,9%), а производство яиц увеличилось до 462,7 миллиона штук, прибавив также 4,9%.

Основным драйвером роста традиционно выступают сельскохозяйственные предприятия. На их долю приходится подавляющая часть всей производимой в регионе продукции: более 95% от общего объёма мяса, около 86% молока и свыше 83% яиц.

Особого внимания заслуживает работа молочного стада. Средний надой молока от одной коровы за первые шесть месяцев этого года увеличился на 222 килограмма по сравнению с прошлым годом и составил 5204 килограмма.

«Сохранение положительной динамики является результатом комплексной государственной поддержки и модернизации производственных мощностей. Полученные результаты первого полугодия создают хороший задел для выполнения годовых плановых показателей и обеспечения продовольственной безопасности нашей страны», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.