Продукция мясоперерабатывающего комбината «Кузминки», расположенного в Липецком округе, получила золотые медали и дипломы в конкурсе «Лучший продукт – 2025». Он проводился в рамках Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо» в Москве.

Высшей наградой отмечены колбаски «Неаполитанские», зельц «Крестьянский» и сосиски с сыром. Их оценивала конкурсная комиссия, состоящая из экспертов пищевой промышленности, представителей отраслевых институтов и союзов, испытательных центров и лабораторий.

«Продэкспо-2025» — крупнейшая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства, которая уже более 30 лет определяет стратегическое направление развития продовольственного сектора экономики России. В этом году в ней участвовали 1 835 компаний из 36 стран мира, а также более 120 федеральных и региональных торговых сетей.

«Награды, полученные нашим производителем на выставке такого масштаба и уровня – это знак качества его продукции. Мы продолжим развивать наш гастрономический потенциал и поддерживать компании, специализирующиеся на пищевой промышленности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.