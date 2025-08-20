Продукция нового завода ОЭЗ «Липецк» заменит импортные аналоги высоковольтного оборудования

«Липецкий завод высоковольтного оборудования» начнут строить на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Накануне первый камень в основание будущего предприятия заложили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководство «Национальной энергетической компании». Соглашение о строительстве между сторонами было подписано на ПМЭФ-2025. Общий объём инвестиций оценивается более чем в 3,5 миллиарда рублей. На заводе планируют создать 200 новых рабочих мест.

«На предприятии будут выпускать уникальную для России продукцию — комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110 до 500 киловатт. Это специальное оборудование, в котором происходит управление электричеством и его распределение на подстанциях и в энергосистемах. В нём вместо воздуха для изоляции используется специальный газ, поэтому оно компактное, безопасное и надёжное. Раньше их преимущественно импортировали, а теперь будем производить у нас», — отмечает Игорь Артамонов.

На заводе будут две линии — производства и сборки — и современная высоковольтная испытательная лаборатория. Компания собирается работать с колледжами и техникумами региона, планирует ввести стипендии и стажировки на предприятии.

«Мы уверены, что запуск завода «ЛЗВО» станет значимым этапом в нашей работе по обеспечению технологической независимости и промышленного суверенитета России. Наша цель — предложить рынку отечественное высокотехнологичное оборудование, которое будет соответствовать высоким стандартам. Это важный шаг для энергетической отрасли страны, и мы рады начать его именно здесь, в Липецкой области», — прокомментировал председатель совета директоров, советник генерального директора АО «НЭК» Дмитрий Филатов.