Резидент Липецкого Технопарка компания ООО «ИнтерЭкоТехнологии» расширяет своё производство. Уже сейчас светильники фирмы пользуются спросом и на внутреннем, и на внешнем рынке. По индивидуальным проектам их собирают для социальных объектов, улиц, производственных площадок.

Продукция компании включена в реестр производителей промышленной продукции Минпромторга России, она импортозамещающая. За последние два года сумма инвестиций составила более 50 млн рублей. Предприятию удалось перейти на полный цикл — светильники здесь собирают от диодов до корпуса с покраской. В этом году липчане открыли еще и производство интерьерных световых приборов, планируют выпускать светильники для улиц.

«Компании, которые работают на российском сырье и при этом выходят на международные рынки — большая ценность не только для Липецкой области. А наш «Технопарк» — прекрасная площадка, которая помогает таким компаниям сначала появляться, а затем еще и расти и развиваться. Это позволяет не только расширить рынок, но и создавать новые рабочие места», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.