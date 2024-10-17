Очередная партия гуманитарного груза для участников СВО отправилась на фронт. В ее формировании участвовало много людей, в основном сельхозпроизводители нашего района.

— Мы постоянно поддерживаем связь с липчанами-земляками, которые сейчас находятся на передовой, — рассказывает представитель КФХ «Лихачев А.В.» Николай Арчаков. — В основном стараемся помочь им продуктами питания. В сборе гуманитарного груза участвуют фермеры и даже коллеги из других областей. Кто-то безвозмездно передает овощи, сахар, фрукты, специи, кто-то перечисляет денежные средства на закупку моркови, картофеля, лука в других регионах. Отправляем свое зерно на мукомольный завод — нам отгружают муку.

За гуманитарным грузом регулярно приходит машина с передовой. В очередной раз загрузить несколько тонн продовольствия взялись студенты Усманского филиала промышленно-технологического колледжа в п. Добринка. Ребята быстро справились с работой.

А к отправке готовится уже вторая машина из нашего района для госпиталя и бойцов. На этот раз в ней будет белокочанная капуста, лук и морковь, закупленные в Волгограде.

— Поддержать защитников Родины — долг каждого из нас, — считает Николай Иванович. — Нельзя оставаться в стороне в такое непростое для страны время. Мы уверены в нашей победе, но и от нас зависит, как быстро она придет.