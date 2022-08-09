Торговые ряды с продовольственными и промышленными товарами будут работать в среду, 10 августа в Липецке с 8.00 до 15.00 в районе улицы Семашко, 13. На ярмарочной площадке в ассортименте покупателям предложат продукты питания – колбасную и молочную продукцию, сезонные овощи и фрукты, орехи, мед, чай.

А в воскресенье, 14 августа, в Липецке у областного Центра культуры, народного творчества и кино на улице Космонавтов, 54а состоится ярмарка, приуроченная к празднику Медовый Спас. Каждый посетитель ярмарки сможет приобрести мед и продукты пчеловодства различных хозяйств. Мед – древнейшее лакомство на земле, наиболее популярные сорта – гречишный, липовый и с белой акации, рассказали в управлении потребительского рынка и ценовой политики, организовавшем ярмарку. Кроме того, будет представлен широкий ассортимент продуктов питания. Все желающие смогут приобрести мясные, колбасные, молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, а также товары для дома. Ярмарка будет работать с 7:00 до 13:00.

Такой формат торговли выгоден как продавцам, так и покупателям. «Цены на ярмарках – ниже рыночных, широкий ассортимент, а главное – люди уходят довольные и с покупками», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.