Проехали колонной по улицам Добринки

В минувшую субботу состоялся автопробег по улицам Добринки, посвященный Дню народного единства.

Несмотря на прохладную погоду, поучаствовать в акции решились несколько десятков автолюбителей со всего района, которые к назначенному времени собрались на автостоянке возле самолета. Причем некоторые приехали на автопробег целыми семьями вместе с детьми.

Каждый автомобиль был украшен цветами Российского флага, а также флагом Добринского района.

Всех автолюбителей, многие из которых уже не раз принимают участие в автопробеге, поприветствовал заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин.

— Очень приятно видеть, — сказал Олег Николаевич, — что это мероприятие каждый раз собирает столько участников. А тем более в преддверии такого важного государственного праздника. Я поздравляю всех вас с Днем народного единства. Поехали!

Преодолев более 10 километров по улицам Добринки, колонна финишировала у районного Дома культуры.