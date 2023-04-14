Автономная некоммерческая организация «Со-общество» второй год участвует в реализации проекта губернатора Липецкой области «Активное долголетие». Накануне управление социальной политики региона подписало соглашение с НКО, укрепляющее взаимодействие и открывающее перспективы для дальнейшего сотрудничества. Так, уже в апреле при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Со-общество» взялось за воплощение ещё одного проекта «И сердце с сердцем говорит». Он направлен на социокультурную адаптацию граждан серебряного возраста, прибывших из ДНР, ЛНР, Харьковской области, Мариуполя и проживающих в пунктах временного размещения, через совместные досуговые, экскурсионные программы.

За время работы «Со-общества» в проекте «Активное долголетие» в районах области создано 17 клубов для липчан серебряного возраста. В их работе на постоянной основе заняты более 300 представителей старшего поколения. Почти половина из них задействованы в одном из основных направлений работы клубов – швейных социальных мастерских. В них люди старшего возраста могут реализовать свой творческий потенциал, изготавливая несложные текстильные изделия – прихваты, полотенца, фартуки, салфетки. Например, с февраля этого года в социальных мастерских сшиты 370 изделий. Они переданы особо нуждающимся во внимании и заботе малообеспеченным пожилым. В некоторых мастерских участники проекта шьют костюмы для художественной самодеятельности, ремонтируют вещи сельчан, шьют постельное бельё. Поддержку от клубов серебряного возраста получили уже около тысячи человек. Это, по словам организаторов проекта, даёт участникам ощущение востребованности.

«Проект «Активное долголетие» уже доказал свою актуальность и важность. Мы видим, что он развивается: привлекает больше участников и расширяет список направлений, в которых люди старшего поколения могут найти что-то интересное для себя. Прекрасно, что к проекту подключаются НКО. Это свидетельствует о том, что нашим общественникам небезразлична судьба пенсионеров», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.