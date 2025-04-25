Проект «Бизнес-вояж» объединил больше 260 липецких школьников и студентов

Завершился первый этап проекта по развитию молодежного предпринимательства «Бизнес-вояж» в Липецкой области. В течение двух месяцев центры «Мой бизнес» в Липецке и Ельце посетили больше 260 студентов из 18 учреждений СПО, пяти вузов региона, а также учащиеся предпринимательского класса лицея села Хлевное.

Специалисты презентовали услуги каждого подразделения центра и рассказали, как помогают на разных этапах развития бизнеса – от выбора идеи и ниши до выхода на международный рынок. Знания участники закрепляли квизом, в рамках которого молодые люди учились пользоваться мерами поддержки.

Дальше студенты пройдут тестирование для определения их предпринимательского потенциала, по его итогам будут отобраны кандидаты для участия в образовательном бизнес-интенсиве на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». После этого для лучших из лучших проведут экскурсии на ОЭЗ «Липецк» и в Технопарк, организуют встречи с успешными предпринимателями региона. Также их ждут призы.

Проект «Бизнес-вояж» получил признание Агентства стратегических инициатив, вошёл в Сборник лучших региональных практик по финансовой грамотности Минфина России, а также рекомендован Минэкономразвития России для тиражирования в субъектах Российской Федерации. Программа реализуется министерством экономического развития Липецкой области и центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность позволит выявить среди них будущих талантливых бизнесменов. А активное информирование о существующих мерах поддержки, возможно, станет катализатором для активных действий», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.