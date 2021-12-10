Внесенный главой региона Игорем Артамоновым проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» утвердили народные избранники на состоявшейся сессии Липецкого облсовета. Бюджет региона на следующие три года сбалансирован и имеет достаточный запас прочности.

Как отметил на сессии заместитель главы администрации Липецкой области – начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых, ежегодный прирост валового регионального продукта составит более 50 млрд рублей, а это один из основных показателей благоприятного инвестиционного климата. На предстоящие три года сохранены все меры налоговой поддержки реального сектора экономики.

«Главный финансовый документ имеет ярко выраженную социальную направленность, – подчеркнул Игорь Артамонов. – В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти».

В ближайшие три года предусмотрены значительные ресурсы – 1 млрд 624 млн рублей – на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом за три года жилье получат 818 человек. Одновременно с 1 января 2022-го дети-сироты, которые пока не обеспечены жильем, смогут воспользоваться новой мерой государственной поддержки. За счет региональной казны им компенсируют расходы за найм квартиры. Размер компенсации в Ельце и Липецке составит до 8 тысяч рублей, в остальных муниципальных образованиях области – до 5 тысяч.

Кроме того, продолжится переселение граждан из аварийного жилищного фонда. «Для ускоренного решения этой задачи в областном бюджете на следующие два года годы предусмотрено 2,8 млрд рублей, новые квартиры получат 4124 человека», – сказал Вячеслав Щеглеватых. На улучшение жилищных условий граждан в рамках жилищных программ «Свой Дом», «Молодая семья», «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (многодетные семьи, молодые семьи, работники бюджетной сферы, граждане, проживающие на селе) на ближайшие три года предусмотрено более 1,7 млрд рублей. Приобрести или построить собственное жилье смогут более 2500 семей в Липецкой области.

Еще один приоритет бюджетной политики – здравоохранение. В этой сфере, в частности, на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан ежегодно будет выделяться по миллиарду рублей. На технологическое обновление системы здравоохранения, проведение реконструкции, капитальных и текущих ремонтов учреждений здравоохранения из областного бюджета в 2022 году будет направлено 900 млн рублей. В рамках регионального проекта “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями” на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных отделений за три года выделяется 366 млн рублей. Планируется создание центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году в городе Грязи и в 2023-м – в Лебедяни. Продолжится модернизация первичного звена здравоохранения.

Особенность главного финансового документа, отмечалось на сессии, увеличение доли капитальных вложений в объекты социально-культурной сферы в рамках национальных проектов и государственных программ. Кроме того, Липецкая область принимает участие в реализации инициативы Президента России по запуску механизма инфраструктурных бюджетных кредитов под 3% годовых, направленной на социально-экономическое развитие регионов.

Так, инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,6 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах планируется направить на реализацию трех крупных проектов, в рамках которых будут построены поликлиника на 600 взрослых и 200 детских посещений в микрорайоне Елецкий, корпус к лицею №3 имени К.А. Москаленко, детские садики в микрорайонах Университетский и Звездный в Липецке, детский сад с начальной школой в микрорайоне Северо-Восточный в Усмани.

В Ельце в ходе комплексного развития территории микрорайона Черная Слобода возведут магистральные сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения. В микрорайоне Северо-Восточный в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению. В Липецке будут построены распределительная подстанция и кабельные сети, самотечный коллектор, реконструированы канализационная насосная станция и тепломагистрали. Получение инфраструктурного бюджетного кредита позволит Липецкой области ввести 617 тысяч квадратных метров жилья и создать более 450 рабочих мест.

С учетом изложенного областной бюджет на 2022 год по доходам составляет 75 миллиардов 912 миллионов рублей, по расходам – 85 миллиардов 455 миллионов рублей, дефицит – 9 миллиардов 544 миллиона рублей. В качестве источников его финансирования предусмотрены переходящие остатки текущего года.

На 2023 год бюджет сформирован с дефицитом 7 миллиардов 415 миллионов рублей. Доходы – 73 миллиарда 745 миллионов рублей, расходы – 81 миллиард 160 миллионов рублей.

На 2024 год доходы – 77 миллиардов 491 миллион рублей, расходы 87 миллиардов 236 миллионов рублей. Дефицит 9 миллиардов 745 миллионов, в качестве источников его погашения предусмотрены остатки 2021 года и привлечение коммерческих заимствований.

Также на сессии липецкие парламентарии одобрили поправки в бюджет этого года. Как сообщили в пресс-службе облсовета, за счет поступления федеральных средств доходы и расходы региональной казны увеличиваются на 542,8 млн рублей. Дополнительные средства направляются в основном на социальную сферу, а также на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

85 млн рублей предусмотрено на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. 182 млн поступило в регион на борьбу с коронавирусной инфекцией, а именно на закупку лекарств и медоборудования. Дополнительно 110 млн направлено на предоставление социальных контрактов. 203 млн рублей выделено на возмещение части затрат по производству зерновых культур.

Кроме того, в этом году в ряде ведомств сложилась экономия средств. Их также направят на нужды региона. Так, 116 млн рублей добавят на решение вопросов здравоохранения. Также предусматриваются ассигнования на возмещение затрат перевозчикам.