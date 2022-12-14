Почти 35 гектаров в Липецкой области освобождены от свалок в 2022 году. Так, в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» продолжилась рекультивация свалок, начатая в 2020 году, в Данкове и Липецке. Причем свалка «Орлиный Лог» в областном центре занимала более 25 гектаров. Также благодаря выделению средств из федерального бюджета избавился от свалки площадью 2,2 гектара ближайший к Липецку поселок Северный Рудник. За счёт областных средств рекультивированы свалки в Тербунах и селе Ярлуково Грязинского района общей площадью свыше семи гектаров.

В настоящий момент работы проводятся на территории свалки «Венера» в Липецке и Нижневоргольской свалки в Ельце. Полностью разобраться с ними планируется до конца 2023 года. Таким образом, к концу следующего года будет рекультивировано более 33 гектаров. Проектами предусмотрен как технический, так и биологический этап рекультивации. На месте, где находились отходы, появятся многолетние травы: овсяница, мятлик, кострец, клевер.

«Вопросы, связанные с обращением, захоронением отходов и рекультивацией свалок, имеют большое значение, поскольку влияют на экологическую обстановку в регионе. Они должны решаться систематически, откладывать их на потом нельзя», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.