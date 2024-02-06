В семи школах-интернатах Липецкой области благодаря национальному проекту «Образование» дети с ограниченными возможностями здоровья теперь обучаются шить, готовить, мастерить из дерева, ремонтировать электрику и сантехнику. По федеральному проекту «Доброшкола» там открыли мастерские по востребованным направлениям и мультифункциональные пространства.

В Липецком центре образования, реабилитации и оздоровления в сентябре 2023 года модернизировали программы по технологии и профильному труду, кулинарному делу. Занятия проходят в шести мастерских: «Творческая кухня», «Мастерская техник и ремесел», «Лаборатория моды», «Шьем вместе», «Профмастер», «Технологии мальчишек». Для обучения установлено новое оборудование и мебель, приобретены интерактивные комплексы для специалистов, педагоги прошли повышение квалификации.

Для занятий со слабовидящими также приобрели дополнительное оборудование: ограничители для тарелок, говорящие крышки, нескользящие коврики, автоматические открывалки для банок, сахарница-дозатор, нож-дозатор, индикатор уровня жидкости.

В 2024/2025 учебном году в центре образования, реабилитации и оздоровления введут профессиональное образование для обучающихся с ОВЗ. Выпускники школы помимо документа об образовании (обучении) получат и документ о профессиональной подготовке. Ребята смогут сразу пойти работать. Здесь планируют готовить рабочие кадры для сфер общепита, ЖКХ, швейного производства, растениеводства, младшего медицинского персонала.

Липчане вошли в число призеров V Всероссийского конкурса «Доброшкола». В нем принимали участие 139 отдельных общеобразовательных организаций из 41 субъекта Российской Федерации. В номинации «Лучший развивающий класс» Центр образования, реабилитации и оздоровления Липецкой области занял второе место.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы должны предоставить всем без исключения жителям региона возможности для поучения образования, необходимых навыков, улучшения качества жизни и активной социальной адаптации», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.