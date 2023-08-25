Первый этап проекта «Ступени к здоровью» завершен, сообщили в центре соцзащиты Липецкой области. В течение двух месяцев с четырьмя пациентами, перенесшими инсульт, работали специалисты «Школы родственного ухода».

Благодаря занятиям ЛФК и физиопроцедурам у участников проекта улучшились движения, стабилизировалось давление, восстановилась мышечная память и моторика. Вместе с психологами участники проекта освоили приемы расслабления и диафрагмального дыхания, преодолели трудности в написании букв при помощи нейротренажеров. В течение всего периода реабилитации специалисты консультировали родственников, которые осуществляют уход за больным.

«Своевременная помощь людям, которые пережили инсульт, крайне важна. Занятия помогают улучшить качество жизни, восстановить утраченные функции, вернуть людям радость общения. Прекрасно, что в Липецкой области появились проекты, которые позволяют проходить реабилитацию на дому», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Инновационный проект «Ступени к здоровью» стартовал летом 2023 года. В его рамках 12 липчан, в том числе участники СВО, которые перенесли нарушение мозгового кровообращения, смогут получить социально-оздоровительную помощь на дому.

Реализация проекта рассчитана на три периода. В каждом из них группы специалистов с медицинским образованием и психологов будут закреплены за четырьмя семьями граждан, нуждающихся в реабилитации, на два месяца. В течение этого времени, исходя из назначений врача, специалисты проводят занятия по восстановлению утраченных функций, физиотерапевтические процедуры, упражнения с использованием наукоёмких технологий.

Желающие стать участниками проекта могут обратиться по телефону 8 (4742) 55-70-01 (доб.849).