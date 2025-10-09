Проект «Духовные скрепы семьи» стартует в Липецкой области 14 октября. Дата начала выбрана не случайно: именно в это время, на Покров, на Руси играли свадьбы. В рамках проекта состоятся мастер-классы от специалистов в области искусствоведения и русского фольклора, концерт фольклорных коллективов России, реконструкция традиционной свадьбы села Крещенка Хлевенского района.

Как пояснили в министерстве культуры Липецкой области, именно свадебный обряд является «точкой отсчёта» момент создания новой семьи. Это традиционные действия, символизирующие переход из одного социального статуса в другой. Обряд включает ритуалы: знакомство и сватовство, обручение, церемония бракосочетания, родительское благословение и другие народные обычаи.

Мастер-классы пройдут на темы «Традиционная культура как основа национальной культурной независимости» (Старостин С. Н.), «Особенности свадебного обряда русских сел воронежско-белгородского пограничья» (Сысоева Г. Я.), «Детство, отрочество в традиционной культуре» (Краснопевцева Е. А.). Преподаватели Липецкого областного колледжа искусств имени К. Н. Игумнова проведут мастер классы «Традиционная свадьба Липецкой области» (Крысанов В. В.), «Свадебный обряд на территории Верхнего Дона» (Иващенко К. Л.), «Изготовление традиционной Волченской куклы-столбушки» (Люрис Л. Ю.)

Проект реализуется Липецким областным колледжем искусств имени К.Н. Игумнова на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Задачи проекта: приобщить взрослеющих детей к семейным традициям и обычаям, возродить интерес к духовным ценностям через лучшие образцы фольклора и народной музыки. Вход на все мероприятия проекта свободный по адресу: Липецк, Студенческий городок, 6, большой концертный зал.

«Сохранение культурных традиций имеет особое значение для укрепления национальных скреп, которые во многом основаны на уважении к институту семьи», – отметил губернатор липецкой области Игорь Артамонов.