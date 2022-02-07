Проект нового Генерального плана города до 2042 года обсудят 11 февраля на «депутатском часе» в парламенте Липецка. В нем примут участие депутаты, представители мэрии, эксперты.

До 14 февраля проходят общественные обсуждения документа. Градостроительный документ предполагает развитие существующей территории Липецка вместо расширения его границ.

Предложения и вопросы готовят к «депутатскому часу» и парламентарии. Самые болезненные, которые задают жители своим депутатам, о планах строительства многоэтажек на участках частного сектора и реновация садоводческих товариществ. На еженедельном оперативном совещании у главы города председатель парламента Александр Афанасьев поднял этот вопрос.

— Очень много вопросов о планах на садоводческие товарищества. Много звонков, люди просят разъяснений. В пятницу мы собираем «депутатский час» с одним вопросом в повестке — «О проекте Генерального плана городского округа город Липецк». Прошу уделить внимание именно этому, — сказал спикер горсовета Александр Афанасьев.