В регионе

Проект Генплана Липецка обсудят в муниципальном парламенте

2 часа назад
19 посмотрели

Читайте нас в

Проект нового Генерального плана города до 2042 года обсудят 11 февраля на «депутатском часе» в парламенте Липецка. В нем примут участие депутаты, представители мэрии, эксперты.

До 14 февраля проходят общественные обсуждения документа. Градостроительный документ предполагает развитие существующей территории Липецка вместо расширения его границ.

Предложения и вопросы готовят к «депутатскому часу» и парламентарии. Самые болезненные, которые задают жители своим депутатам, о планах строительства многоэтажек на участках частного сектора и реновация садоводческих товариществ. На еженедельном оперативном совещании у главы города председатель парламента Александр Афанасьев поднял этот вопрос.

— Очень много вопросов о планах на садоводческие товарищества. Много звонков, люди просят разъяснений. В пятницу мы собираем «депутатский час» с одним вопросом в повестке — «О проекте Генерального плана городского округа город Липецк». Прошу уделить внимание именно этому, — сказал спикер горсовета Александр Афанасьев.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание Добринские дорожники и коммунальщики этой зимой достойно справляются со снегопадами Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей