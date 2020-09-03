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Проект гимназии №97 г. Ельца вышел во второй тур конкурса «Проектный Олимп 2020»

2 минуты назад
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Завершился первый тур конкурса «Проектный Олимп 2020», организованного Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.

Асессоры конкурса провели более 260 экспертиз отчетов, присланных участниками. В результате во второй тур допущены 75 участников в основных и специальных номинациях, сообщили в региональном управлении образования и науки.

Среди участников в номинации «Проекты в области бережливого управления» – МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца».

Конкурс «Проектный Олимп 2020» – это долгосрочный проект, целями которого являются широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики.

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