Проект гимназии №97 г. Ельца вышел во второй тур конкурса «Проектный Олимп 2020»

Завершился первый тур конкурса «Проектный Олимп 2020», организованного Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.

Асессоры конкурса провели более 260 экспертиз отчетов, присланных участниками. В результате во второй тур допущены 75 участников в основных и специальных номинациях, сообщили в региональном управлении образования и науки.

Среди участников в номинации «Проекты в области бережливого управления» – МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца».

Конкурс «Проектный Олимп 2020» – это долгосрочный проект, целями которого являются широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики.