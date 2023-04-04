Старт проекта «Госслужба в лицах» состоялся в Липецком филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. На первой встрече студенты, преподаватели и представители власти обсудили понятия государственный служащий и государственная служба. Также говорилось о том, какими знаниями и навыками необходимо обладать и какие компетенции необходимо развивать, чтобы стать государственным служащим.

«Этот проект представляется крайне важным и актуальным, потому что помогает студентам еще во время учебы сделать верный выбор, понять миссию и ценности государственной службы и приобрести наставников из числа руководителей органов власти, которые помогут подготовиться к будущей службе», – отметила директор Липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова.

На встрече спикеры поделились личной историей профессионального становления и реальными кейсами из практики, продемонстрировав на собственном примере высокий уровень образования и компетенций российского государственного служащего. Проект дает прекрасную возможность узнать о профессии из первых уст, пообщаться с практиками, с людьми, у которых большой управленческий и жизненный опыт, отметили ставшие участниками встречи студенты.

«Одним из ключевых факторов качественной работы органов власти всех уровней являются квалифицированные кадры. К госслужащим предъявляются высочайшие требования, так как государственный аппарат непрерывно реформируется и требует все более компетентных управленцев-профессионалов», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.