Проект «Кадровая платформа организаторов здравоохранения» стартовал в Липецкой области

Липецкая область начнёт подготовку кадрового резерва управленцев в сфере здравоохранения в рамках проекта «Кадровая платформа». Набор участников стартовал 7 октября. «Кадровая платформа» – это сообщество профессионалов в здравоохранении, которое объединяет 4500 участников по всей стране. Из них больше 300 специалистов и руководителей – из медицинских организаций Липецкой области. Более трети сотрудников – главные врачи и заместители, 42 % – руководители среднего звена и заведующие отделениями.

Липецкая область – один из регионов, где участники «Кадровой платформы» вовлечены в большую проектную работу по повышению результативности первичного звена медицинской помощи. Все они прошли строгий отбор в проектные команды на основе тестирования по модели компетенций, разработанной Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Специалистам, показавшим самые высокие результаты и успешно прошедшим испытание, предстоит под руководством кураторов ЦНИИОИЗ разработать алгоритмы и оптимизировать процессы в первичном звене для того, чтобы повысить доступность медпомощи в регионе и достичь других целевых показателей по этому направлению.

По итогам реализации проекта будет сформирован пул успешных участников. «Кадровая платформа» поможет замотивировать управленцев на дальнейшие достижения, определить их собственные точки роста, расширить профессиональный кругозор, и глубже погрузиться в специфику и проблематику отрасли. По статистике, за прошедший год каждый пятый участник проекта «Кадровая платформа» в масштабах страны получил повышение до руководящей должности. Заполнить заявку и пройти тестирование в рамках «Кадровой платформы» можно по ссылке до 14 ноября.

Проект «Кадровая платформа организаторов здравоохранения» реализуется с 2021 года по поручению Министерства здравоохранения РФ. Его организатором и идеологом выступает ЦНИИОИЗ.

«Грамотное управление необходимо любой сфере. А в здравоохранении оптимизация должна проводиться особенно чутко и тонко без малейших потерь в качестве и эффективности. Это возможно только при полном понимании медицинских наук и методов лечения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.