Проект «Код будущего» поможет липецким школьникам получить знания в перспективной области

Школьники и студенты колледжей Липецкой области принимают участие в федеральном проекте «Код будущего. Искусственный интеллект». Программа, запущенная Министерством цифрового развития РФ совместно с ведущими IT-компаниями и образовательными организациями, предоставляет молодым жителям региона возможность бесплатно получить востребованные навыки в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Из Липецкой области на неё уже поступило более 460 заявок.

«Код будущего. Искусственный интеллект» – это продолжение проекта «Код будущего», который стартовал в 2022 году. Новое направление дает молодым россиянам актуальные знания в одной из самых перспективных областей современных технологий. Участие в программе доступно для учащихся 8-11 классов и студентов колледжей по всей стране. Обучение проводят эксперты из МФТИ, Яндекса и других ведущих организаций.

Участникам доступны шесть курсов: 1) Основы анализа данных на Python – работа с библиотеками NumPy, Matplotlib и Pandas; 2) Основы машинного обучения – теория и практическое решение задач; 3) Наглядные основы ИИ – от линейной регрессии до нейросетей; 4) Инструменты ИИ: применяем и программируем – базовые навыки работы с технологиями; 5) Разработчик ИИ-чат-ботов на Python – создание виртуальных ассистентов; 6) НейроСтарт – для тех, кто начинает путь в ИИ с нуля.

Самостоятельное онлайн-обучение длится до четырёх месяцев. По завершении выпускники получают сертификат и возможность продолжить образование на курсах профессионального уровня. Подать заявку на участие в программе «Код будущего. Искусственный интеллект» липчане могут на сайте Госуслуг. «Данная программа дает возможность не только получить актуальные знания, но и пополнить цифровое портфолио, а также сделать шаг к востребованной профессии будущего», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.