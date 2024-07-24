Реализация проекта комплексного развития села Доброе началась в этом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Проект включает строительство новой системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями, многофункционального общественного центра, где помимо МФЦ, будут располагаться учреждения соцзащиты и дополнительного образования для детей, фудкорт, автовокзал, фитнесс-центр и конференц-зал. Также запланированы реконструкция части школы №2 с пристройкой для столовой и возведение всесезонной ледовой арены. Два последних объекта планируют сдать до конца текущего года. На ледовую арену выделено 244 млн рублей, на школу – 40 млн рублей. Реализация всего комплексного проекта рассчитана на три года. На все работы за это время будет направлено почти 2 млрд рублей.

«Проект масштабный и интересный. Пристально наблюдаем за его исполнением. Вообще у региона хорошая репутация в плане участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», так что и на этот раз надеемся, что все пройдет, как запланировано, и Доброе в итоге станет еще более современным и благоустроенным населенным пунктом на карте Липецкой области», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.