Завершилась первая смена окружного образовательного молодёжного форума ЦФО «Область будущего» платформы Росмолодёжь.События. Она носила название «IT-ГОРОД» и объединила 130 молодых людей от 16 до 35 лет из 29 регионов России.

На церемонии закрытия были подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежь.Гранты. Всего на конкурс было представлено 16 проектов. Победителями стали двое. Это Екатерина Шаповаленко из Новосибирской области с приложением «Campus Explorer» по адаптации иногородних и иностранных студентов. Ее проект поддержан на сумму 70 тысяч рублей.

Вторая награда досталась общественнику из Липецкой области Сергею Бундесову. Липчанин представил проект «Мастерская переработки #ВтораяЖизнь», направленный на формирование экологической грамотности школьников и студентов Липецка в возрасте от 16 до 23 лет и привлечение внимания молодежи к проблеме раздельного сбора отходов и вторичной переработке. Проект Сергея получил поддержку в 800 тысяч рублей.

На протяжении всего форума участники также работали над созданием ключевого продукта первой смены – цифровым продуктом для регионального Центра компетенций в сфере IT-технологий. Шесть команд представили свои решения. Победителем хакатона и обладательницей призового фонда в 30 тысяч рублей стала команда «Я еду!», в составе которой представители из Москвы, Нижегородской, Ленинградской и Липецкой областей. Участники разработали веб-сервис с элементами искусственного интеллекта.

Вторая смена Окружного форума «Область будущего» стартует 25 июля и будет посвящена IT-искусству. Она соберет 130 молодых представителей цифрового искусства, веб-дизайнеров, графических, моушн- и гейм- дизайнеров, а также VR/AR-разработчиков. «Молодежь должна пробовать свои силы во всех направлениях, генерировать идеи, пробовать их воплотить. У молодежи свой взгляд на будущее. И мы должны прислушиваться к их мнению. Со своей стороны мы всегда готовы поддержать интересные проекты, которые действительно способствуют улучшению жизни», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.