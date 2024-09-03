Двухдневный тур с проживанием на территории парка «Аргамач» в Елецком районе, с мастер-классами и экскурсиями предлагает школьникам Липецкой области проект «Липецкая земля – детям», разработанный Липецкой областной научной общественной организацией «Археолог». Первый заезд уже состоялся 27-28 августа. Его участниками стали 80 детей. Впереди еще четыре смены: 28-29 сентября, 12-13 октября, 26-27 октября, 2-3 ноября. Всего в проекте примут участие 400 школьников. Для ребят подготовлены интерактивные программы «В ставке Тамерлана» и «Мусаткин двор», поход по экотропе «Горная страна в миниатюре».

В 2024 году на реализацию мероприятий «Липецкая земля – детям» выделено 2,5 млн рублей из областного бюджета. Цель проекта не только показать липецкой край ее юным жителям, но и рассказать об истории, традициях и культуре. Развлекательная составляющая тесно переплетается с познавательными элементами и дает возможность почувствовать себя настоящим путешественником.

«Дети должны знать свою историю, культурное наследие и ценить это. В парке «Аргамач» преподносят эту информацию интересно, увлекательно, доступно. Масштабная воспитательная работа, которая здесь проводится, заслуживает большой благодарности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.