Проект «Липецкое долголетие» объединил уже больше 30 тысяч пенсионеров региона. Он стартовал в мае 2021 года по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и реализуется с участием государственных структур, муниципалитетов, бизнеса, некоммерческих организаций. Проект запущен во всех районах Липецкой области. В Липецке точка притяжения – «Мой социальный центр» по ул. Первомайской, 86.

Участники «Липецкого долголетия» бесплатно посещают разные занятия: танцы, цигун, йога, ролибол, настольный теннис, скандинавская ходьба, плавание, настольный теннис, творческие, кулинарные мастер-классы. «Мой социальный центр» открылся в декабре 2023 года после масштабной реконструкции бывшего Дома ветеранов. Его трансформировали в соответствии с интересами липчан старшего поколения и их пожеланиями. Здесь появились кулинарная студия, соляная пещера и фитобочка, обновили танцевальный зал и литературную гостиную, открыт спортзал с тренажёрами.

Быть в курсе всех событий проекта старшему поколению помогает цифровая платформа «Забота». Она обеспечивает постоянную связь с социальным куратором, а также позволяет индивидуально информировать участников «Липецкого долголетия» о занятиях и других интересных событиях.

«Проект «Активное долголетие» охватывает все районы и помогает жителям старшего возраста сохранять здоровье и быть вовлеченными в общественную жизнь. Список активностей постоянно расширяется с учетом пожеланий участников», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.