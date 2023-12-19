Премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручили в Москве. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены Попечительского Совета и Конкурсной Комиссии Премии, лауреаты, представители регионов ЦФО и творческие коллективы.

Среди награжденных — председатель Липецкой областной организации ВТОО «Союз художников России» и руководитель проекта «Липецкое небо» Сергей Толчеев. За создание и реализацию художественно-патриотического проекта «Липецкое небо» он получил благодарственное письмо.

Художественно-патриотический проект «Липецкое небо» был реализован в 2021 году, когда Липецкая область отмечала 80-летие образования Севастопольского Краснознамённого, ордена Суворова III степени авиационного полка. Он направлен на возрождение интереса к профессии лётчика, сохранение памяти о величайшей роли отечественной авиации и исторической значимости личного подвига наших земляков.

Проект состоял из организации областного пленэра на территории липецкого авиаполка, выставок произведений, созданных по его итогам, в Липецке и других городах области. В пленэре приняли участие 12 художников. В итоговую экспозицию вошли портреты российских лётчиков, жанровые композиции, отражающие деятельность Липецкого авиационного полка, и другие работы, посвящённые авиации. Уникальность проекта в том, что пленэр проходил в условиях рабочих будней военного аэродрома. Также в рамках проекта прошли мастер-классы, творческие встречи молодёжи с современными художниками, экскурсии.

«Проект «Липецкое небо» открыл для широкой общественности достоинство, красоту, романтику профессии военного лётчика, позволил передать средствами изобразительного искусства техническую значимость авиации России. Это событие вошло в историю, как взаимодействие авиаполка и художников, стало вкладом в художественную летопись России», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.