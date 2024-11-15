Проект Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Центра «Мой бизнес» Липецка вошёл в число лучших практик импортозамещения, отмеченных в ходе Самарского инжинирингового форума «ПРОтехнологии-2024», который проходит в технопарке «Жигулёвская долина».

Дипломом Агентства по технологическому развитию отмечена работа Липецкого РЦИ с компанией «Авикс Групп» по производству высокоэффективных смазочных материалов и присадок для машиностроения и сельского хозяйства. Предприятию удалось запустить и развить производство, используя весь спектр мер государственной поддержки центра «Мой бизнес». Привлечено льготное финансирование Фонда содействия инновациям в Липецкой области, Фонда развития промышленности Липецкой области, подготовлен ряд экспортных контрактов, обеспечено продвижение компании на внутреннем и международных рынках.

Всего в рамках форума регионы представили более 40 проектов. Комиссия отобрала шесть практик в самых разных отраслях: от создания медицинских изделий до производства комплектующих бронированных тягачей.

«Изучение региональных практик в сфере инжиниринга и кластерного развития, выявление наиболее успешных и их масштабирование делает вклад в обеспечение технологического лидерства России. Радует, что в числе лучших отмечен липецкий проект. Это говорит о правильности стратегии, реализуемой в регионе по поддержке предпринимательства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкий центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.