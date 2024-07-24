Липчанка Ольга Кретинина предложила учить детей не на абстрактных моделях, а разрабатывать креативные решения для предприятий. И детям – практика, и компаниям – польза. Ее проект «Новые горизонты» назван одним из лучших по итогам программы флагманской образовательной программы «Капитаны культуры» Минкульта РФ, проходившей в Академии творческих индустрий «Меганом». Всего было 90 проектов, отобрали 13. В течение двух месяцев управленцы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий со всей страны обучались стратегическому планированию, готовили проекты развития и эффективные управленческие стратегии для применения их внутри своих организаций.

Реализовывать свою идею Ольга планирует у себя на работе – в Школе креативных индустрий, где она является директором. Опыт успешного взаимодействия с организациями уже есть. Воспитанники ШКИ делали медиа для доски почета Липецка, разрабатывали логотип для «Липецкпассажиртранса», а сейчас готовят книгу и настольную игру для Липецкого зоопарка. Для расширения такого взаимодействия будут разработаны мероприятия для знакомства с потенциальными партнерами и презентации возможностей ШКИ.

«Участие в реальных проектах поможет детям почувствовать ответственность и серьезность. Они увидят результат своего труда и то, как его оценивают со стороны. Но главное – почувствуют, что их дела приносят пользу»,– отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.