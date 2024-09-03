Липчанка Наталья Чистякова стала победительнице регионального этапа программы «Мама-предприниматель – 2023» и получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своей бизнес-идеи по изготовлению развивающих игрушек из фетра. Деньги потратила на лазерный станок, который позволил сократить время на изготовление изделий. Победа в проекте «Мама-предприниматель» дала возможность не только приобрести необходимое оборудование, но и представлять Липецкую область на всероссийском финале программы «Мама-предприниматель» в Москве, повысить узнаваемость бренда «Felt Master» на выставке «Россия» на ВДНХ. А благодаря поддержке центра «Мой бизнес» Наталья Чистякова подала документы на регистрацию товарного знака. Теперь в планах – масштабирование бизнеса, выход на маркетплейсы и экспорт. Сейчас бизнесвумен занимается подбором сотрудников и помещения для мастерской.

«С каждым годом в Липецкой области появляются новые меры поддержки предпринимательства с учетом реалий времени. Разобраться во всем их многообразии и понять, какие подходят в конкретной ситуации, можно в центре «Мой бизнес». Эта площадка помогла уже многим инициативным жителям региона стать успешными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Зарегистрироваться для участия в проекте «Мама-предприниматель» можно и в этом году. Региональный этап программы пройдет в центре «Мой бизнес» Липецкой области с 16 по 20 сентября. Регистрация продлится до 9 сентября на сайте.

«Программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц. Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа – грант до 1 миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям», – поясняет замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.