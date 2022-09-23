Инвестиционные проекты по развитию транспортной инфраструктуры городов — участников федеральной программы по модернизации электротранспорта были рассмотрены на заседании экспертного совета Минтранса РФ.

Липецкий проект модернизации трамвайной системы был одобрен. На его реализацию планируется привлечь 13,8 млрд рублей. Это вложения потенциального концессионера, а также средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и субсидия из федерального и областного бюджетов.

«Мы должны создавать комфортные условия для жизни людей. Трамваи – экологичный вид транспорта и мы планируем развивать это направление в регионе», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Торги на право заключения концессионного соглашения, в рамках которого и будет реализована модернизация, завершились. На аукцион поступила одна заявка от ООО «Мовиста-Регионы Липецк». После формирования соответствующего протокола соглашение будет направлено на подпись инвесторам, главе города и губернатору региона. Затем документ должен получить одобрение депутатов городского и областного Советов.

Липецк стал одним из городов-участников пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта, в рамках которого стало возможно заключение концессии сроком на 20 лет. Инвестору предстоит провести реконструкцию существующей трамвайной инфраструктуры: отремонтировать 40,8 км путей и построить новую ветку протяжённостью 5,2 км, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов.

Ожидается, что к работам инвестор приступит уже в конце 2022 – начале 2023 гг. В первостепенных планах – обновление депо. Ремонт путей займёт несколько лет. На начальном этапе в порядок приведут участок протяжённостью 8,8 км от Центрального рынка до пересечения улиц Меркулова и Катукова. На втором – на участке от Катукова до площади Металлургов. Также начнётся строительство новой трамвайной ветки по улице Стаханова.

Старт завершающего, третьего этапа, проекта намечен на четвёртый квартал 2024 года, он включат ремонт путей вдоль улиц Металлургов, Краснозаводская и 3 Сентября. Завершится реконструкция должна осенью 2025 года. Движение новых вагонов планируют запустить уже по отремонтированным путям. Допускается, что первые современные трамваи начнут работу по отдельным маршрутам в 2024 году после первого этапа модернизации.