Проект «Начни сейчас!» научит будущих предпринимателей Липецкой области, как открыть свой бизнес, умело пользоваться мерами поддержки и продвигать свою продукцию или услугу на рынке. Это бесплатный курс для тех, кто мечтает превратить свое увлечение в прибыльное дело, но до сих пор не решался сделать первый шаг из-за неуверенности или нехватки знаний. Обучение пройдет в виде онлайн-вебинаров 2 и 12 марта по темам «Как монетизировать своё хобби» и «Где найти идею для бизнеса», а также в формате очных тренингов в каждом районе Липецкой области по теме «Как начать свой бизнес, используя меры поддержки от государства».

«Малое и среднее предпринимательство во многих странах является сильной стороной экономики. Оно позволяет не только снизить уровень безработицы, но и дать людям возможность реализовывать себя в тех сферах, которые им по душе. Тем более, в нашей стране государство оказывает существенную материальную поддержку инициативным гражданам, которая выступает как стартовый капитал», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект стартовал в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его реализуют эксперты Центра «Мой бизнес» совместно с управлением экономического развития Липецкой области и при поддержке регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Как отмечают организаторы, программа курса подходит как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто планирует оформить статус самозанятого. В ходе обучения слушатели получат пошаговую инструкцию, как действовать на первых порах, узнают алгоритмы по получению господдержки для финансирования проекта, составят бизнес-план для своей идеи. Кроме того, они узнают, как безопасно стать фрилансером и где искать заказчиков и потребителей продукции. Зарегистрироваться на курс «Начни сейчас!» и под присмотром опытных наставников начать свое дело можно на сайте начнисейчас-мойбизнес48.рф.