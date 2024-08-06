Проект «Наставничество начинающих предпринимателей» реализуется в Липецкой области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2019 года. На безвозмездной основе участие в нем принимают 46 успешных бизнесменов. Одной из участниц проекта стала липчанка Елена Мастерова, которая открывает детский центр развития и коррекции. В центре будут принимать детей от 2 до 14 лет. Их обучат английскому языку, подготовят к школе, малышей займут на развивающих занятиях. Главное направление деятельности центра – работа с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. С этим проектом Елена планирует участвовать в конкурсном отборе на федеральный грант для социальных предпринимателей.

Елена Мастерова 25 лет работала коррекционным педагогом в найме. Когда решила открыть свое дело, обратилась в центр «Мой бизнес» за помощью, где к ней прикрепили наставника Евгению Бондаренко. Евгения всегда на связи с Еленой. Она помогла ей поверить в себя, замотивировала, дала консультации по поводу ведения бизнеса, составления бизнес-плана, продвижения. У предпринимателя и наставника большие планы. Это открытие филиала в Ссёлках, создание франшизы, выпуск собственных обучающих пособий, участие в нескольких грантовых конкурсах и проектах.

«Полезные и социально важные инициативы нужно поддерживать. Здорово, что среди липчан много желающих сделать свой вклад в социальное благополучие, помогать людям», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Помимо помощи наставника Елена получала обучающую и консультационную поддержку в центре «Мой бизнес». Она участвовала в проектах «Школа предпринимателя», «Мама-предприниматель», прошла тренинг «Азбука предпринимателя». На закупку оборудования брала социальный контракт.

Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, сейчас в регионе действуют около 80 пар «наставник – наставляемый». За все время работы проекта поддержку получили более 350 предпринимателей. Список наставников постоянно пополняется. Одна из задач на ближайшую перспективу – подбор федеральных наставников. Проект «Наставничество начинающих предпринимателей» опубликован на платформе лучших практик Агентства стратегических инициатив «Смартека» и внедряется в двух регионах: Северной Осетии – Алании и Волгоградской области.