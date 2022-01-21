Начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов и председатель профильного городского департамента Александр Пушилин представили журналистам Генеральный план развития Липецка, который в течение месяца будут проходить общественные обсуждения. Новую концепцию развития Липецка разработали эксперты проектного института «Гипрогорпроект». Основными приоритетами документа стали реновация устаревшего жилфонда, экологичность, увеличение зелёного каркаса города, а также обновление инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Так, документ предусматривает сокращение 267 тысяч квадратных метров аварийного жилья, комплексное развитие неиспользуемых территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов общей площадью 815 гектаров. Таким образом, жилфонд Липецка достигнет площади 26,3 млн квадратных метров. При этом реновация старого жилья будет идти комплексно – вместе с домами проложат и новые инженерные сети, – а генплан будет регулировать планируемую застройку.

«Генплан – стратегический документ, в нём определены варианты функционального зонирования территорий, в соответствии с которыми будут разрабатываться проекты строительства, использования и развития территорий», – отметил Антон Болгов.

Не останутся без внимания и пространства заброшенных промышленных объектов и отдалённых районов – к их развитию подойдут комплексно – создадут дополнительные транспортную и пешеходную инфраструктуры. Всего же в областном центре планируется увеличение протяжённости дорог в полтора раза – с 236 до 318 километров.

Стоит отметить, что особое внимание в генплане уделено становлению Липецка как ядра региональной агломерации. По мнению экспертов, это будет способствовать развитию межмуниципальных транспортных связей, повышению экономических взаимоотношений и улучшению рыночной инфраструктуры региона. Кроме того, в документе предусмотрено формирование целостной ландшафтной экосистемы, которая включает создание новых лесопарковых зон, развитие и восстановление внутриквартальных зелёных насаждений.

Учтены в новом генплане и потребности в обеспечении территорий социальной, спортивной и культурной инфраструктурами. Планируется, что к 2042 году число школьных мест увеличится до 72 тысяч, дошкольных – до 38 тысяч. Ожидается, что на левом берегу реки Воронеж появится Гребной центр, который сможет принимать соревнования всероссийского масштаба, а в разных районах города – центры дополнительного образования для детей и молодёжи.

Особое внимание, согласно документу, уделят развитию и восстановлению зелёных насаждений – их количество в Липецке увеличится с 412 до 770 гектаров. Предусматривает генеральный план и то, что до 2042 года в Липецке могут построить крематорий с колумбарием. При этом сохранятся и традиционные места для погребения – четыре новых кладбища разместят в разных отдалённых районах города.

С экспозицией проекта нового генерального плана липчане могут ознакомиться на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания по адресу: Липецк, ул. Театральная, д.1. Предложения и замечания от жителей принимают до 14 февраля. Направить их можно в департамент градостроительства и архитектуры (пл. Театральная, д.1, каб. 206), на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru либо лично при посещении экспозиции. Она работает по будням с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00.