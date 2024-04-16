Проект путешествия по Хлевенскому району от школьниц Елизаветы Пожидаевой и Юлии Дувановой победил во Всероссийском конкурсе «ПРО-туризм». Ученицы Хлевенского Лицея вместе с педагогом Ириной Щербатых составили маршрут, путеводитель и озвучили видео о родном крае.

В конкурсе участвовало 89 регионов со всей страны, а проектов было представлено около 400. Награждение проходило в Москве, на выставке «Интурмаркет». В жюри конкурса были настоящие эксперты туриндустрии.

«Туристический потенциал Липецкой области – направление, над которым мы постоянно работаем. Липецкая земля во всей красе демонстрирует своё гостеприимство и получает множество положительных отзывов. Прекрасно, что наше подрастающее поколение тоже вовлекается в эту интересную и перспективную тему», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.