Этнокультурный проект Областного центра культуры, народного творчества и кино «Свадебный карагод в семейный год» одержал победу в конкурсе на предоставление грантов Российского фонда культуры. С 9 по 11 августа 2024 года в ОЦКНТ и сёлах Липецкого округа пройдет много ярких мероприятий на тему народных свадебных обычаев. В программе: показ реконструированных традиционных свадебных обрядов, концертные выступления, мастер-классы и мастер-шоу по традиционным промыслам и ремёслам, презентация традиционных свадебных блюд, выставка фоторабот и свадебных костюмов. Также состоится научная конференция с участием представителей регионов России по вопросу сохранения и популяризации традиционных свадебных обрядов.

«Инициативы, реализуемые в рамках нацпроекта «Культура» на территории Липецкой области, направлены на укрепление не только российской идентичности, но и духовно-нравственных ценностей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.