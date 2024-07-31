Проект «Патронаж. Кадры» помогает выпускникам вузов и учреждений СПО Липецкой области находить работу после получения диплома. С мая анкетирование в системе прошли 9000 студентов последних курсов. Примерно 40% или более 3500 человек трудоустроились, причем большинство в соответствии со своей специальностью. Насколько система удобна и полезна, обсудили в Центре молодежной карьеры в Липецке. Участниками встречи стали выпускники вузов и ссузов и вице-губернаторы Липецкой области Ольга Белоглазова и Юлия Котлярова.

Молодые липчане отметили ненавязчивость работы системы, внимание к личным пожеланиям, большое количество предлагаемых вакансий. Многие сумели трудоустроиться в течение месяца после получения диплома. В проекте «Патронаж. Кадры» за каждым выпускником закреплен консультант, который сопровождает в течение всего процесса – от создания резюме до момента трудоустройства. Специалист подбирает вакансии в соответствии с профессией и индивидуальными запросами, например, рядом с домом, ожидаемой заработной платой. Готов даже сопроводить на собеседование. Консультацию можно получить с помощью чат-бота в удобное время.

Из минусов – большое количество вопросов от системы. По словам Ольги Белоглазовой, это необходимо для мониторинга работы проекта и доведения его до совершенства. В частности, вопросы чат-бот задает даже после того, как человек нашел работу. Это позволяет сформировать рейтинг работодателей, которые добросовестно выполняют свои обещания перед молодыми специалистами.

В ходе разговора участники продолжили подключать к системе не только студентов последних курсов, но и тех, кому нужна производственная практика. «Это очень своевременное предложение, которое мы обязательно рассмотрим», – сказала Юлия Котлярова.

Проект «Патронаж. Кадры» от центра занятости Липецкой области начал свою работу в апреле 2024 года. Основными востребованными вакансиями, на которые были устроены выпускники, являются: электрик, сварщик, оператор станков ПУ, механик, а также учитель. Среди предприятий, трудоустроивших молодых специалистов, – ПАО «НЛМК», ООО «Черкизово», ООО «Бипласт» и многие другие.

«Мы заинтересованы в том, что служба занятости, учреждения профессиональной подготовки, предприятия совместно решали кадровые вопросы, выстраивая долгосрочную стратегию. Они должны помогать выпускникам школ делать правильный выбор, куда пойти учиться, и потом сопровождать специалистов, помогать им в прохождении практики. Тогда у нас не будет дефицита трудовых ресурсов и безработицы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.