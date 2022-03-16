Липецкую молодежь приглашают в команду проекта #ЧистыйЛипецк, сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов. Общественное экологическое движение объединяет людей, которые неравнодушны к мусорной проблеме. Заявка для волонтеров доступна на официальном сайте чистыйлипецк.рф.

Плоггинг-забег #ЧистыйЛипецк отвечает задачам федерального проекта «Комплексная система обращения с отходами» национального проекта «Экология» в части экологического просвещения молодежи в сфере обращения с ТКО, приобщения к экологичному образу жизни, формированию здоровой привычки заботиться об окружающей среде. Плоггинг-забег – экологическое движение, сочетающее в себе сбор мусора и бег трусцой.

Экоактивист Орхан Азизов успешно реализует его в областном центре с 2020 года при поддержке администрации Липецка и регионального оператора «Экопром». В апреле 2021 года по итогам пяти акций с улиц города вывезли около 1300 кг мусорных отходов. Главная цель на новый сезон — собрать 25 000 кг мусора.

«Здорово, что есть люди, которые хотят, чтобы наша область стала чище, красивее. Мы поддержим любые начинания волонтеров в деле благоустройства природных территорий и мест отдыха горожан. При поддержке жителей мы сможем сделать городскую среду еще комфортнее», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.