Проект по импортозамещению «Выбирай своё», инициированный партией «Единая Россия», стартовал в Липецкой области. Он призван обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места.

Первое организационное совещание по реализации проекта состоялось в Центре «Мой бизнес». На нем шла речь о том, как наладить производство отечественных товаров по мировым стандартам и как создать законодательную базу для их продвижения в стране и за её пределами. Также на заседании утвердили состав общественного совета. В него вошли представители органов власти, НКО, общественных объединений предпринимателей и промышленников, средств массовой информации, научного и экспертного сообщества. Председателем выбран Анатолий Гольцов. Также сформирован состав экспертного совета по трем направлениям: «Сделано в России», «Покупай российское — продвижение», «Жить и работать в России». Рассмотрена возможность создания Центра поддержки местного производителя «Сделано в Липецкой области» с привлечением средств регионального бюджета.

«В Липецкой области пристальное внимание уделяется поддержке местных товаропроизводителей, в том числе по выходу на внутренний и внешний рынки. Во многих отраслях приоритет отдается использованию продукции отечественных компаний, а также внедрению отечественных научных разработок», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В регионе ряд компаний уже независимы от импорта. Например, промышленные предприятия «Металл трейд», «Прицепцентр» используют исключительно материалы отечественного производства. На сайте центра «Мой бизнес» создана и пополняется биржа контактов, где можно найти информацию о продукции липецких компаний для поиска каналов сбыта в условиях импортозамещения. Цель ресурса — обеспечить прямое взаимодействие между липецкими компаниями из всех сфер предпринимательства и их потенциальными заказчиками.