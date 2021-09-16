Десять дней 150 студентов-волонтеров института истории, права и общественных наук Липецкого госпедуниверситета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского участвовали в образовательно-просветительских лекциях, связанных с изучением Белгородской защитной черты XVII века и научно-исследовательских археологических работах по определению границ входящих в нее городов-крепостей.

Образовательный проект проходил на местах расположения четырех городов засечной черты в пределах современных административных границ Липецкой области: Усмань, Белоколодск (село Пады Липецкого района), Романов (село Ленино Липецкого район), Сокольск (район Сокола Липецка).

Цикл из десяти лекций по истории строительства городов на Черте и защитной линии в целом, а также об организации на ней обороны от нападения крымских и ногайских татар прочитал доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук Александр Бессуднов. Также он провел для студентов экскурсии по местам локализации городов-крепостей.

Под руководством ведущего специалиста по археологическому изучению Белгородской черты, кандидата исторических наук Александра Голотвина на местах расположения городов-крепостей с целью выявления системы их была произведена закладка разведочных шурфов и траншей – небольших раскопов. В ходе исследований в местах расположения Усмани, Белоколодска, Сокольска были выявлены остатки городских фортификационных сооружений, пополнена керамическая коллекция. Студенты узнали о задачах археологического изучения Черты, особенностях методики выявления на местности признаков городов-крепостей, разметке раскопов, правильности разбора культурного слоя, возможностях использования системы спутниковой связи для установления точных границ объектов Белгородской черты и фиксации выявляемых находок с помощью GNS-станции.

«Мы обязаны сохранить культурное наследие для будущих поколений. В регионе уделяется большое внимание возрождению и охране памятников истории, природы и архитектуры. Это помогает глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших здесь выдающихся исторических личностей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Организаторы и исполнители проекта: АНО «Гражданский университет», ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского при поддержке управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Мероприятия проводились в рамках регионального проекта «Творческие люди» в составе национального проекта «Культура». Инициатива направлена на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия, популяризацию, защиту, восстановление и сохранение объектов культурного наследия. Общее руководство исполнением проекта осуществляла директор института истории, права и общественных наук, кандидат исторических наук, доцент Елена Найденова.