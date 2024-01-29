Проект «Липецкий ПОКРОВ — территория заботы» выиграл президентский грант и будет сопровождать паллиативных больных и их родственников. Участниками могут стать как взрослые тяжелобольные, так и дети от трёх лет. Вся помощь в рамках проекта будет оказана бесплатно.

Авторы гранта планируют работать с паллиативными больными сразу в нескольких направлениях. В клубе «Академия заботы» липчан обучат, как ухаживать за своими родственниками. На дом в такие семьи будут приезжать медицинские работники благотворительного фонда, который выиграл грант, и сотрудники больниц региона, с которыми сотрудничают общественники. Еще одно направление — массаж. Людям, прикованным к постели, он помогает снять мышечные боли. Программа «Виртуальный музей» познакомит тех, кто не может выходить из дома, с произведениями искусства. Услуга «Заботливая няня» поможет тем, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками. На четыре часа в день четыре дня в неделю няни будут сменять родственников, временем можно пользоваться на своё усмотрение.

«Проекты, направленные на помощь тяжелобольным людям и их родственникам, делают лучше жизнь тех, кто нуждается в поддержке круглосуточно. Особенно ценно, когда удаётся объединить усилия социальных служб и общественников», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вся информация о проекте доступна по телефонам 89030320009 и 88002227609. Номера работают круглосуточно. По ним же можно получить социально-правовое и психологическое сопровождение, как дистанционно, так и с выездом на дом.