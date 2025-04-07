Проект «Производительность труда» поможет стать эффективнее еще одному резиденту ОЭЗ «Липецк»

Ведущий разработчик и производитель современного оборудования для птицефабрик ООО «ТЕХНА» приступил к реализации проекта по повышению эффективности производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрение передовых технологий и оптимизация бизнес-процессов позволят увеличить производительность и повысить качество выпускаемой продукции.

ООО «ТЕХНА» провела масштабные инвестиционные изменения в направлении импортозамещения. Сейчас как никогда требуется эффективная и производительная работа в новых производственных процессах. Понимая это, руководство компании уверено, что с помощью представителей РЦК достигнет высоких показателей в производительности и качестве. На выбранном участке специалисты предприятия совместно с экспертами АНО «РЦК» проведут детальный анализ производственных процессов, выявят точки роста и разработают решения для их реализации. Успешный опыт будет масштабирован на весь завод, что значительно повысит конкурентоспособность предприятия и укрепит эффективность экономики региона.

«В современных экономических условиях ключевым фактором успеха является стремление к инновациям и эффективности. Участие в нацпроекте – это возможность для предприятий получить дополнительные конкурентные преимущества и укрепить свои позиции в отрасли», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Национальный проект направлен на поддержку предприятий, готовых внедрять современные технологии и улучшать бизнес-процессы. Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года. Для участия в проекте компании могут оставить заявку на платформе Производительность.рф.