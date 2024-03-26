Мирить школьников друг с другом, учителями и родителями помогают общественники в «Службе медиации». Проект «Буллинг. Кто виноват и что делать?» победил в конкурсе Фонда президентских грантов. В течение года в трех школах Липецка — № 29, № 5, № 69 — проводят занятия с учениками 11-17 лет. Всё максимально неформально. Никаких парт и строгих вопросов. Все, кто приходят на занятия, могут высказаться о наболевшем, выслушать других и понять, что даже из самой сложной ситуации есть выход.

Дети 7-11 классов благодаря проекту уже прошли обучение — теперь они смогут сами мирить своих сверстников. Под руководством Рустема Максудова из Всероссийской ассоциации медиаторов и школьных кураторов они решали разбирали жизненные ситуации, учились искать из них выход, обсуждали ошибки.

«Служба медиации и подобные проекты — прекрасная поддержка для всех жителей региона. Особенно для подростков и школьников. Решение проблемы буллинга методом медиации поможет снизить уровень конфликтов среди учеников», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Если вам или вашему ребенку нужна помощь в решении конфликта, можно обратиться в службу медиации.