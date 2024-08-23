Жители Добринского района попробовали спланировать стратегию муниципалитета на ближайшие годы.

Стратегическая сессия и деловая игра «Проектируем будущее вместе» прошла в кафе «Молодежное» на минувшей неделе.

В ней приняли участие жители всех поселений Добринского района, главы сельских администраций, работники различных организаций и учреждений, представители бизнеса, сельского хозяйства. Спикерами мероприятия выступили представители Липецкого института развития образования.

Перед началом стратегической сессии к участникам обратился заместитель главы Добринского района О.Н. Малыхин.

— Благодаря этому масштабному проекту, — сказал он, — инициатором которого выступил губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов, мы вырабатываем стратегию развития нашего района и региона в целом на ближайшие годы. Ваши предложения будут положены в ее основу. Желаю продуктивной работы в ходе деловой игры.

Спикеры рассказали, какие изменения произошли в Липецкой области за последние годы. Они отметили успехи во всех сферах: медицине, спорте, образовании, сельском хозяйстве, благоустройстве и других.

Изменения затронули и наш район. Реконструируется здание Добринской центральной районной больницы, приобретено 867 единиц медоборудования и 14 автомобилей, 4 из которых — кареты скорой медицинской помощи. Для занятий спортом за прошедшие 5 лет в районе построены 3 многофункциональных спортивных площадки, столько же хоккейных коробок. В Добринке появилась современная площадка для сдачи норм ГТО. Если говорить о сфере культуры, то следует отметить, что в последние годы самые масштабные изменения произошли в с. Новопетровка, где основательно реконструировали Дом культуры, а в Дубовом и Березнеговатке они заново были построены. Благоустраиваются и общественные пространства во всех сельских поселениях.

После такого небольшого экскурса в историю развития района стартовала непосредственно сама деловая игра «Проектируем будущее вместе».

Собравшиеся разделились на команды, каждая получила задание. Предлагалось выбрать те сферы жизни, на развитие которых (по мнению команды) в приоритетном порядке нужно направить денежные средства. Участники спорили, убедительно отстаивали свои позиции, высказывали деловые предложения, критические замечания.

Закрывая стратегическую сессию, ее организаторы отметили, что благодаря общим усилиям собравшихся удалось выявить наиболее приоритетные сферы развития. Районные и региональные власти непременно воспользуются итогами состоявшегося мероприятия.

«От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населённых пунктов достигнуты замечательные показатели. Но у нас ещё много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.